Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
Гершон Ябуселе резко ответил журналисту после поражения от Грузии.
После матча, находясь в зоне общения с прессой, расстроенный баскетболист вступил в словесную перепалку с грузинским журналистом, который активно праздновал победу своей команды.
«Эй, эй, мы здесь разговариваем. Успокойтесь. Вы журналист, а не игрок», – сделал замечание капитан сборной Франции.
В этом матче Ябуселе набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи, но этого оказалось недостаточно для победы. Сборная Грузии полностью контролировала игру и заслуженно одержала победу со счетом 80:70.
