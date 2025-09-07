Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста

Гершон Ябуселе резко ответил журналисту после поражения от Грузии.

После матча, находясь в зоне общения с прессой, расстроенный баскетболист вступил в словесную перепалку с грузинским журналистом, который активно праздновал победу своей команды.

«Эй, эй, мы здесь разговариваем. Успокойтесь. Вы журналист, а не игрок», – сделал замечание капитан сборной Франции.

В этом матче Ябуселе набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи, но этого оказалось недостаточно для победы. Сборная Грузии полностью контролировала игру и заслуженно одержала победу со счетом 80:70.