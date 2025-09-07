Тренер сборной Франции о поражении в матче с Грузией: «Были ли мы фаворитами? Я не уверен»
Фредерик Фату прокомментировал сенсационный вылет команды с Евробаскета.
«Да, мы финишировали первыми в группе, может, поэтому кто-то считает нас фаворитами, но для меня… я не знаю. У этой команды мало опыта. Для многих игроков это совершенно незнакомая ситуация.
Все видели, что произошло с Сербией. Это баскетбол. Мы не попадали открытые броски, но при этом создавали хорошие моменты, старались до самого конца. Я повторю: Грузия провела действительно хорошую игру.
Мы вернемся, став более опытными и тогда посмотрим, на что мы способны», – заявил 52-летний тренер.
Сербия и Франция, считавшиеся главными фаворитами Евробаскета, выбыли с турнира.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
