Тренер сборной Франции о поражении в матче с Грузией: «Были ли мы фаворитами? Я не уверен»

Фредерик Фату прокомментировал сенсационный вылет команды с Евробаскета.

«Да, мы финишировали первыми в группе, может, поэтому кто-то считает нас фаворитами, но для меня… я не знаю. У этой команды мало опыта. Для многих игроков это совершенно незнакомая ситуация.

Все видели, что произошло с Сербией. Это баскетбол. Мы не попадали открытые броски, но при этом создавали хорошие моменты, старались до самого конца. Я повторю: Грузия провела действительно хорошую игру.

Мы вернемся, став более опытными и тогда посмотрим, на что мы способны», – заявил 52-летний тренер.

Сербия и Франция, считавшиеся главными фаворитами Евробаскета , выбыли с турнира.