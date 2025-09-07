Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
Капитан сборной Грузии высоко оценил работу сербского наставника.
«Он привнес в команду много замечательных вещей. Прежде всего, это интенсивность и жесткость. Его настрой на постоянную борьбу и нежелание останавливаться на достигнутом полностью соответствуют нашему менталитету. К тому же он великолепный тактик.
Я неоднократно говорил и повторю снова: удивительно, что такой специалист до сих пор не тренирует команду Евролиги. Лично наблюдая за его работой, я уверен – он более чем достоин такого шанса», – заявил грузинский форвард.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
