Лаури Маркканен о победе над Сербией: «Нереальные ощущения»

Лаури Маркканен порадовался победе над Сербией в 1/8 Евробаскета.

«Нереальные ощущения. Отличная игра нашей команды. Нам нужны были абсолютно все для достижения этого результата – каждый из присутствовавших на трибунах, персонал, баскетболисты.

Нам удалось справиться с потрясающей командой, мы идем дальше. Мы продолжаем борьбу и будем наслаждаться происходящим.

Самая важная победа в карьере? Одна из. Для нас невероятная честь выходить на площадку в форме сборной Финляндии. Однажды мы уже пробивались в четвертьфинал, но да, это матч, который сложно забыть», – заявил лидер сборной Финляндии.