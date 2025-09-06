33:7 в заключительной 10-минутке принесли Германии уверенную победу над Португалией в 1/8 финала Евробаскета

Германия прошла в четвертьфинал.

3 четверти матча прошли в плотной борьбе, в которой Португалии удавалось выйти вперед на 5 очков. К заключительной 10-минутке команды подошли со счетом 52:51 в пользу Германии. В ней немцы полностью захватили инициативу и завершили матч с результатом 85:58.

Форвард Франц Вагнер (16 очков, 4 из 11 с игры, 0 из 4 из-за дуги) и разыгрывающий Деннис Шредер (16 очков, 6 из 15 с игры, 0 из 7 из-за дуги) лидировали в своей команде по результативности, но были неэффективны в атаке. Вагнер добавил к очкам 7 подборов и 5 передач.

Более точными оказались защитник Маодо Ло (12 очков, 4 из 7 из-за дуги) и форвард Тристан да Силва (11 очков, 4 из 4 с игры, 3 из 3 из-за дуги).

Форвард Исаак Бонга добавил 15 очков, реализовав 5 попыток из 10 с игры и 2 из 5 из-за дуги.

В составе португальской команды только центровой Неэмиаш Кета добился двузначного показателя результативности. В его активе 18 очков, 11 подборов и 2 перехвата при 5 из 11 с игры и 1 из 2 из-за дуги.

Португалию подвела атакующая эффективность. Команда реализовала только 20 из 66 бросков с игры (30,3%) и 6 из 30 (20%) дальних попыток.