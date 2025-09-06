Видео
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки

Капитану сборной Франции удался сверхдальний бросок.

Федерация баскетбола Франции поделилась в соцсетях видео с тренировки национальной команды, на котором Гершон Ябуселе попадает в цель, выбросив мяч из аута с дальней половины площадки.

Форвард «Нью-Йорка» сам не поверил своему попаданию и повалился на паркет, схватившись за голову.

7 сентября французам предстоит матч ⅛ финала Евробаскета против сборной Грузии (начало – 15.15 по московскому времени).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoсборная Франции
logoЕвробаскет-2025
logoГершон Ябуселе
logoБаскетбол - видео
