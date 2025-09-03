Сильвен Франсиско о шквале расизма после матча со Словенией: «Я получил минимум три тысячи сообщений»

Баскетболист сборной Франции столкнулся с массовой травлей после матча со Словенией.

«Нет слов. Это безумие. Особенно когда это исходит от взрослых людей, отцов, матерей или детей, которых вообще не должно быть в соцсетях.

Вы можете оскорблять мой уровень игры, но как только это касается моей расы или цвета кожи – это неприемлемо.

Честно, я не ожидал этого, но это действительно повлияло на меня. Сильно ударило по моему психологическому состоянию. Я тоже человек – и это меня задело.

Когда Деннис Шредер столкнулся с обезьяньими выкриками, со всем немедленно разобрались. В моем случае это заняло слишком много времени. Если ты не суперзвезда вроде Винисиуса или не игрок НБА, процесс идет намного медленнее.

Я даже не могу сосчитать количество этих сообщений, минимум три тысячи. Они приходили отовсюду – из Восточной Европы, США, даже из Франции», – поделился Франсиско .