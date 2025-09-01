24

Расселл Уэстбрук и Бен Симмонс хотят получать больше, чем ветеранский минимум (Hoops Wire)

Симмонс и Уэстбрук рассчитывают на достойную зарплату.

Как сообщает Сэм Амико из Hoops Wire, свободные агенты Бен Симмонс и Расселл Уэстбрук могут остаться без контрактов до старта тренировочных лагерей из-за того, что претендуют на соглашение с суммой, превышающей ветеранский минимум.

«Мне нравятся оба игрока, и я думаю, они могли бы помочь нам, – сказал Hoops Wire один из скаутов НБА. – Но, честно говоря, уже только за «минималку». Сейчас их возможности ограничены.

Вполне возможно, что процесс затянется до декабря или января. Очевидно, что никто не горит желанием подписать любого из этих игроков, и я, например, полностью это понимаю».

«Послушайте, уже не 2017-й и не 2019-й год, – сказал Hoops Wire другой скаут. – Если Уэстбрук или Симмонс не подпишут контракт, это не будет большой проблемой. Можно найти более молодых парней, похожих на них, и дешевле. Ничего личного. Но все стареют, а у Симмонса, кроме того, есть серьезные недостатки, которые никуда не денутся. Так почему бы не дать шанс кому-то другому?»

