  Тристан да Силва: «Теперь понимаю, какая самоотверженность была нужна, чтобы поднять немецкий баскетбол на этот уровень и двигать дальше»
Тристан да Силва: «Теперь понимаю, какая самоотверженность была нужна, чтобы поднять немецкий баскетбол на этот уровень и двигать дальше»

Тристан да Силва рассказал об опыте игры за сборную.

24-летний форвард «Орландо» проводит дебютный турнир за взрослую немецкую национальную команду.

«Все просто здорово. Видел большинство из своих партнеров по телевизору, пока рос. Забавно быть с ними в одной команде. Они очень тепло меня приняли с первой же тренировки. Все очень спокойны, дружелюбны. С ними легко играть, общаться. Очень рад быть частью сборной.

Этот опыт заставляет по-новому взглянуть на себя и быть поскромнее. Показывает уровень самоотверженности, который был необходим, чтобы вывести немецкий баскетбол на нынешний уровень и продолжать двигать его дальше.

Много общались с братьями Вагнерами о сборной, что она значит для них, о правильных причинах для выступления, о любви к стране и нации. Здорово быть частью этого», – поделился баскетболист.

Форвард набирает 10.4 очка, 3,6 подбора, 1 перехват и 1,2 блок-шота за 21 минуту в среднем на Евробаскете-2025.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
