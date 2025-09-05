  • Спортс
6

Александр Церковный о Егоре Рыжове: «Кто-то из агентов вложил ему в незрелую голову, что у него будущее за океаном»

Гендиректор «Зенита» прояснил положение молодого центрового.

– Правильно я понимаю, что Рыжов остается ограниченно свободным агентом и должен вернуться в расположение «Зенита»?

– Клубом выполнены все необходимые пункты, предусмотренные регламентом РФБ в так называемом статусе игрока, что нельзя пока сказать о Егоре. В случае его отъезда в США, о котором столько пишется, это будет грубым нарушением регламента, в том числе ФИБА, что подлежит дисциплинарным мерам.

В прошедшем сезоне у клуба была задача дать Рыжову шанс закрепится в основе, и у него была прекрасная возможность этим воспользоваться. Мы все, включая игроков, старались помочь ему адаптироваться на новом уровне. Егор прогрессировал в тренировочном процессе и начал показывать уровень в игре. Вспомните хотя бы матч в Красноярске, когда он набрал 23 очка при 100-процентной реализации. Все шло хорошо до того момента, пока кто-то из агентов не вложил ему в незрелую голову, что у него будущее за океаном. Именно с этого момента мальчика будто подменили, он утратил какую-либо мотивацию, перестал отрабатывать на тренировках, чем вызывал удивление не только у Паскуаля, но и у всей команды. Стал демонстрировать безразличие и дерзить.

Даже в Суперлиге, где ему было по силам помочь товарищам по команде выйти в финал, чего от него все ждали, он скорее помог соперникам, непозволительно вел себя по отношению к тренерскому штабу, из-за чего его пришлось отстранить. Будет очень жаль, если очередной талантливый игрок продолжит карьеру шабашками в любительских лигах.

Егор Рыжов является ограниченно свободным агентом на сезон-2025/26. Ранее сообщалось, что 20-летний центровой получил предложение от университета Флорида Стэйт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Егор Рыжов
Александр Церковный
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
