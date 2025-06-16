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Егор Рыжов может продолжить карьеру в NCAA

Российский центровой склоняется к переезду в США.

Как сообщает «Спорт-Экпресс», Рыжов (20 лет, 205 см) получил предложение от университета Флорида Стэйт.

Этим летом контракт баскетболиста с «Зенитом» истекает.

В прошедшем сезоне центровой играл и за основную команду, и за «Зенит-2» в Суперлиге.

В Единой лиге ВТБ Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В Суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.

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Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Егор Рыжов
университет Флорида Стэйт
logoNCAA
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