Егор Рыжов может продолжить карьеру в NCAA

Российский центровой склоняется к переезду в США.

Как сообщает «Спорт-Экпресс», Рыжов (20 лет, 205 см) получил предложение от университета Флорида Стэйт.

Этим летом контракт баскетболиста с «Зенитом » истекает.

В прошедшем сезоне центровой играл и за основную команду, и за «Зенит-2» в Суперлиге.

В Единой лиге ВТБ Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В Суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.