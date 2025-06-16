Егор Рыжов может продолжить карьеру в NCAA
Российский центровой склоняется к переезду в США.
Как сообщает «Спорт-Экпресс», Рыжов (20 лет, 205 см) получил предложение от университета Флорида Стэйт.
Этим летом контракт баскетболиста с «Зенитом» истекает.
В прошедшем сезоне центровой играл и за основную команду, и за «Зенит-2» в Суперлиге.
В Единой лиге ВТБ Рыжов принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 3,1 очка и 1,7 подбора за 7,5 минуты. В Суперлиге его показатели составили 15,3 очка и 8,3 подбора за 27 минут в среднем.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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