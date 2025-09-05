Алекс Карузо хочет провести матч на звание чемпионов мира с победителем Евролиги

Защитник «Оклахомы» не прочь выяснить чемпиона мира в настоящей игре.

В прошлом году главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман громко высказывался о том, что чемпионы НБА называют себя «чемпионами мира». Атаман тогда заявил, что для того, чтобы носить это звание, им придется победить чемпионов Европы.

Несколько дней назад на пресс-конференции во время Евробаскета Атаман дал схожий ответ на этот вопрос:

«Если вы хотите быть чемпионом мира, вы должны победить чемпиона Евролиги . Возможно, еще и чемпиона Австралии», – сказал Атаман.

«Оклахома» в этом году выиграла чемпионат НБА, и, согласно замечаниям Атамана, им пришлось бы победить «Фенербахче» и, возможно, даже «Иллаварра Хоукс» из Австралии, чтобы стать чемпионами мира.

Защитник «Тандер» Алекс Карузо не против этой идеи, о чем он написал в своих соцсетях:

«Лол, давайте тогда сыграем», – кратко заявил Карузо.