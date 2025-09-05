27

Алекс Карузо хочет провести матч на звание чемпионов мира с победителем Евролиги

Защитник «Оклахомы» не прочь выяснить чемпиона мира в настоящей игре.

В прошлом году главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман громко высказывался о том, что чемпионы НБА называют себя «чемпионами мира». Атаман тогда заявил, что для того, чтобы носить это звание, им придется победить чемпионов Европы.

Несколько дней назад на пресс-конференции во время Евробаскета Атаман дал схожий ответ на этот вопрос:

«Если вы хотите быть чемпионом мира, вы должны победить чемпиона Евролиги. Возможно, еще и чемпиона Австралии», – сказал Атаман.

«Оклахома» в этом году выиграла чемпионат НБА, и, согласно замечаниям Атамана, им пришлось бы победить «Фенербахче» и, возможно, даже «Иллаварра Хоукс» из Австралии, чтобы стать чемпионами мира.

Защитник «Тандер» Алекс Карузо не против этой идеи, о чем он написал в своих соцсетях:

«Лол, давайте тогда сыграем», – кратко заявил Карузо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoАлекс Карузо
logoПанатинаикос
logoНБА
Эргин Атаман
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
1527 августа, 06:59
Кэйсон Уоллес – Алексу Карузо: «Ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!»
317 августа, 06:53
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1310 августа, 21:02Видео
Главные новости
«Клипперс» чуть не продали права на название своей новой арены компании Aspiration
5 минут назад
НБА увеличила прогнозируемый потолок зарплат на сезон-2026/27
31 минуту назад
Дилан Харпер перенес операцию после травмы пальца
47 минут назад
Новичок «Оклахомы» Томас Сорбер пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва крестообразных связок
1сегодня, 04:38
Женская НБА. 37 очков Ховард помогли «Атланте» разгромить «Лос-Анджелес», «Индиана» уверенно обыграла «Чикаго» и другие результаты
2сегодня, 04:24
Джейлен Уильямс: «Рекламные контракты портят молодежи опыт студенческой жизни»
3вчера, 20:59
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Самая халтурная схема. Не могу поверить, что Балмер настолько глуп. Но, возможно, это так и есть»
6вчера, 20:25
Джордан Лойд стал единственным игроком не из НБА в Топ-10 по результативности группового этапа Евробаскета-2025
6вчера, 19:58Фото
Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»
14вчера, 18:40
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» просмотрит 24-летнего защитника Алекса Шумахера
вчера, 20:11
Пейдж Бекерс вышла на 1-е место в «Далласе» и 4-е в истории женской НБА по количеству очков в первом сезоне
вчера, 19:30
«Возможно, мне придется двигаться в другом направлении». Энджел Риз недовольна результатами «Чикаго»
8вчера, 19:15
Леброн Джеймс отправился в тур «Вечный король» по Китаю в сотрудничестве с Nike
5вчера, 18:59Видео
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
вчера, 18:10
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
4вчера, 17:45
«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
вчера, 17:11
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
3вчера, 16:59
MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»
вчера, 16:17
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
вчера, 16:10