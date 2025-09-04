«Енисей» разорвал контракт с Крэйгом Рэндаллом, баскетболист не выполнил обязательства по прохождению медосмотра

«Енисей» отказался от сотрудничества с Крэйгом Рэндаллом.

Пресс-служба красноярского клуба пояснила, что баскетболист не выполнил обязательства по прохождению медосмотра.

29-летний американский защитник начал сезон-2024/25 в китайском «Нинбо», но позже вернулся в США в G-лигу. Рэндалл подписал однолетнее соглашение с «Енисеем» в это межсезонье.