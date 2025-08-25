4

Ожидается, что Пи Джей Вашингтон продлит контракт с «Далласом»

Вашингтон, скорее всего, продолжит играть за «Мэверикс».

По информации инсайдера Марка Стейна, продление договора между Пи Джеем Вашингтоном и «Далласом» «выглядит вероятным».

В пятницу у Вашингтона появится право подписать новое четырехлетнее соглашение на сумму чуть менее 90 миллионов долларов.

Если форвард, которому недавно исполнилось 27 лет, продлит контракт с повышением зарплаты на 20% в первый год от его зарплаты в сезоне-2025/26 (14,2 миллиона долларов), то его нельзя будет обменять в первые шесть месяцев действия нового соглашения.

Отмечается, что Вашингтон больше не является бесспорным игроком стартовой пятерки после того, как «Мэверикс» заполучили Купера Флэгга. В прошлом сезоне Вашингтон в среднем набирал 14,7 очка и 7,8 подбора в 57 матчах (56 – в старте).

