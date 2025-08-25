Ожидается, что Пи Джей Вашингтон продлит контракт с «Далласом»
Вашингтон, скорее всего, продолжит играть за «Мэверикс».
По информации инсайдера Марка Стейна, продление договора между Пи Джеем Вашингтоном и «Далласом» «выглядит вероятным».
В пятницу у Вашингтона появится право подписать новое четырехлетнее соглашение на сумму чуть менее 90 миллионов долларов.
Если форвард, которому недавно исполнилось 27 лет, продлит контракт с повышением зарплаты на 20% в первый год от его зарплаты в сезоне-2025/26 (14,2 миллиона долларов), то его нельзя будет обменять в первые шесть месяцев действия нового соглашения.
Отмечается, что Вашингтон больше не является бесспорным игроком стартовой пятерки после того, как «Мэверикс» заполучили Купера Флэгга. В прошлом сезоне Вашингтон в среднем набирал 14,7 очка и 7,8 подбора в 57 матчах (56 – в старте).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1994 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости