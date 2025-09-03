Марк Стейн: «В какой-то момент Купера Флэгга попробуют на 2-й позиции»

Марк Стейн порассуждал о стартовой пятерке «Мэверикс».

Ростер команды в отсутствие травмированного Кайри Ирвинга перегружен в сторону передней линии.

«Думаю, что в какой-то момент они попробуют выпустить в старте Купера Флэгга на 2-й позиции и Пи Джей Вашингтона на 3-й. Почти уверен в этом», – заявил инсайдер.