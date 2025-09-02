3

Дуайт Ховард: «Мы с «Лейкерс» могли бы много лет выходить в финал»

Центровой все еще переживает из-за отказа «Лейкерс».

Ховард выиграл титул с калифорнийской командой в 2020-м, но затем с ним не стали подписывать новое соглашение.

«Мне сказали, что мне предложили новый контракт, и я был так счастлив, что, услышав об этом, написал об этом в твиттере. А потом агент перезвонил мне и сказал: «Эй, «Лейкерс» отозвали предложение. Тебе нужно удалить твит».

Я такой: «Черт! Зачем они это сделали?» И это действительно выбило меня из колеи. Ведь я пришел с правильным настроем на победу, не думая о набранных очках, подборах… Я беспокоился только о том, чтобы мы выиграли еще один чемпионский титул…

Так много людей делали упор на то, что я якобы переживал из-за очков и всего такого, хотя, думаю, все игроки хотят выходить на площадку, чтобы забивать и быть эффективными.

Но я был крайне расстроен из-за того, что мне не дали шанса защитить титул, потому что я верил, что у нас была особенная команда и было окно возможностей, в которое мы могли побеждать и попадать в финал НБА много лет подряд», – заявил Ховард.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: scoopb
