Лука Дончич сразился с Эдо Муричем в скорости реакции

Сборная Словении использует забавные упражнения для поднятия командного духа.

В сети появилось видео с тренировки национальной сборной Словении, на котором игроки выполняют разные упражнения на скорость реакции, пытаясь выиграть борьбу за мяч.

Лука Дончич сошелся в дуэлях с Эдо Муричем, и не всегда суперзвезда «Лейкерс» выходил из них победителем.