Лука Дончич сразился с Эдо Муричем в скорости реакции
Сборная Словении использует забавные упражнения для поднятия командного духа.
В сети появилось видео с тренировки национальной сборной Словении, на котором игроки выполняют разные упражнения на скорость реакции, пытаясь выиграть борьбу за мяч.
Лука Дончич сошелся в дуэлях с Эдо Муричем, и не всегда суперзвезда «Лейкерс» выходил из них победителем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости