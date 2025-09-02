Дерек Фишер о Луке Дончиче: «Ты стремишься побеждать сейчас, но твои привычки должны сохраняться на десятилетия»

5-кратный чемпион НБА призвал Дончича сохранять дисциплину.

«Его бремя ответственности сложно описать. Я никогда не был на месте Луки в плане реальной необходимости вести франшизу в ее следующей итерации и поколении.

Я думаю, что главное – это быть чемпионом. Хотя фанаты «Лейкерс » и организация всегда будут бороться за победу в каждом сезоне, для Луки и парней, которые, похоже, останутся здесь на много лет, по-прежнему необходимо иметь готовность играть в долгую. Верно? Ты стремишься побеждать сейчас, но твои привычки должны сохраняться на десятилетия», – сказал Фишер .

Ранее Лука Дончич объявил чемпионский титул целью «Лейкерс» в следующем сезоне.