Сборная Словении использует наработки «Лейкерс»

Словенская национальная сборная перенимает опыт американского клуба.

Ассистент тренера «Лейкерс » Грег Сент-Джин, который также работает ассистентом в сборной Словении под руководством главного тренера Александера Секулича, рассказал, что команда использует некоторые стратегии «Лейкерс», чтобы сделать Луку еще более неудержимым в условиях баскетбола ФИБА.

«Есть немного. Мы старались наладить максимально открытое общение. Тренер Секулич – фантастический специалист, у него, очевидно, отличная система, и он добился большого успеха со сборной. Он знает и тренирует Луку очень давно.

У нас уже были рабочие отношения ранее, в 2022 году, так что мы обсуждали разные способы максимально эффективно использовать Луку. Мы все объединились и сложили наши баскетбольные умы, чтобы попытаться настроить нашу команду на успех. И мы использовали кое-что от «Лейкерс». Конечно, мы также использовали некоторые наработки из его [Секулича] книги. Мы отлично работаем вместе», – поделился тренер.

На Евробакете-2025 сборная Словении идет с результатом 1-2, проиграв командам Польши и Франции, но одержав победу над Бельгией.

В этих трех играх суперзвезда Лука Дончич был практически неудержим: защитник «Лейкерс» набирает в среднем 33 очка, 7,3 подбора, 9,7 передачи и 3,3 перехвата.