Марк Кьюбан о Луке Дончиче: «Много игроков умеют играть так же, но не имеют его габаритов»

Марк Кьюбан объяснил, что делает Луку Дончича уникальным игроком.

«Он всегда на шаг впереди. Видит игру в голове, словно шахматную партию. Предугадывает происходящее и пасует мяч всегда в нужное место.

А главное – Лука достаточно высокий, чтобы видеть все это, ведь многие с таким талантом не обладают ростом.

Конечно, разыгрывающий ростом 188–190 сантиметров тоже может влиять на игру, но это сложнее», – заявил Кьюбан .