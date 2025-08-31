Марк Кьюбан о Луке Дончиче: «Много игроков умеют играть так же, но не имеют его габаритов»
Марк Кьюбан объяснил, что делает Луку Дончича уникальным игроком.
«Он всегда на шаг впереди. Видит игру в голове, словно шахматную партию. Предугадывает происходящее и пасует мяч всегда в нужное место.
А главное – Лука достаточно высокий, чтобы видеть все это, ведь многие с таким талантом не обладают ростом.
Конечно, разыгрывающий ростом 188–190 сантиметров тоже может влиять на игру, но это сложнее», – заявил Кьюбан.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Arena
