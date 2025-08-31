Сборная Испании уверенно победила Кипр 91:47

Испания контролировала игру с первых минут и разгромила Кипр.

В третьем туре Евробаскета сборная Испании одержала уверенную победу над Кипром со счетом 91:47.

Испанцы взяли игру под контроль со стартового свистка – после первых десяти минут счет был 19:9. Во второй четверти они продолжили наращивать преимущество, которое вскоре стало недосягаемым для киприотов.

Вторая половина матча также полностью прошла под контролем Испании. К завершению третьей четверти счет был 70:29, и оставалось лишь наблюдать, с каким отрывом завершится матч.

В заключительные десять минут испанцы снизили темп и спокойно довели игру до победы.

Хуан Эрнангомес стал главным героем матча, закончив игру с 19 очками, 8 подборами и 3 передачами.