Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»
Джеди Осман уверен, что трипл-дабл Шенгюна – это лишь вопрос времени.
«Я думаю, мы все равно увидим это. Он провел невероятный матч. В последние минуты мы даже обсуждали, как отпраздновать его трипл-дабл, но как раз произошла замена.
Да, в этой игре не получилось, но в следующей он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений», – сказал Осман.
В матче против Чехии Шенгюну оставалась всего одна передача до трипл-дабла, но главный тренер Эргин Атаман не выпустил его на площадку в финальные минуты.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
