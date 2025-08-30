Джеди Осман о Алперене Шенгюне: «В следующих играх он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений»

Джеди Осман уверен, что трипл-дабл Шенгюна – это лишь вопрос времени.

«Я думаю, мы все равно увидим это. Он провел невероятный матч. В последние минуты мы даже обсуждали, как отпраздновать его трипл-дабл, но как раз произошла замена.

Да, в этой игре не получилось, но в следующей он точно сделает трипл-дабл – у нас нет сомнений», – сказал Осман .

В матче против Чехии Шенгюну оставалась всего одна передача до трипл-дабла , но главный тренер Эргин Атаман не выпустил его на площадку в финальные минуты.