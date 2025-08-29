Алперен Шенгюн: «Тренер не вернул на площадку. Еще много матчей впереди, сделаю трипл-дабл»

Алперен Шенгюн рассказал о несостоявшемся достижении.

Турецкому центровому не хватило 1 передачи до 5-го трипл-дабла в истории Евробаскета .

«Да, партнеры сказали мне, что мне нужна еще передача. Хотел вернуться на площадку, но тренер принял иное решение. У нас впереди еще много матчей, будет возможность сделать это», – заявил Шенгюн .

Центровой набрал 23+12+9 за 27,8 минуты на площадке.