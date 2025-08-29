Алперен Шенгюн был близок к трипл-даблу (23+12+9) в победной игре с Чехией
Алперен Шенгюн был на пороге статистического достижения.
Турецкий центровой вплотную приблизился к редкому (4) в Евробаскете трипл-даблу.
На его счету 23 очка, 12 подборов, 9 передач, 1 перехват и 2 блок-шота. Шенгюн реализовал 8 из 9 бросков с игры и 7 из 10 с линии.
Форвард Джеди Осман набрал 21 очко (6 из 11 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 7 из 10 с линии).
В составе чехов выделился центровой Мартин Петерка. В его активе 23 очка (9 из 13 с игры, 5 из 7 из-за дуги) и 5 подборов.
Турция одержала вторую победу на турнире со счетом 92:78.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
