«Альба» подписала Мартинаса Эходаса
Мартинас Эходас продолжит карьеру в Германии.
Немецкая «Альба» объявила о подписании контракта с литовским центровым Мартинасом Эходасом (28 лет, 206 см).
В прошлом сезоне Эходас выступал за турецкую «Манису», набирая 13,7 очка и 7,4 подбора в среднем за матч. Интерес к литовцу также проявлял греческий АЕК.
Примечательно, что сегодня сборные Германии и Литвы встречались в рамках Евробаскета-2025. Немецкая команда одержала уверенную победу со счетом 107:88.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости