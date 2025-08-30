«Альба» подписала Мартинаса Эходаса

Мартинас Эходас продолжит карьеру в Германии.

Немецкая «Альба » объявила о подписании контракта с литовским центровым Мартинасом Эходасом (28 лет, 206 см).

В прошлом сезоне Эходас выступал за турецкую «Манису», набирая 13,7 очка и 7,4 подбора в среднем за матч. Интерес к литовцу также проявлял греческий АЕК.

Примечательно, что сегодня сборные Германии и Литвы встречались в рамках Евробаскета-2025. Немецкая команда одержала уверенную победу со счетом 107:88.