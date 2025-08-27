«Альба» подписала 23-летнего американского форварда Джевана Робертса

Джеван Робертс присоединился к «Альбе».

Немецкий клуб подписал 23-летнего форварда (203 см), завершившего выступление в студенческом баскетболе.

Робертс отыграл 5 лет в NCAA за «Хьюстон». В прошедшем чемпионате он набирал 10,6 очка, 6,5 подбора, 1,8 передачи и 1 перехват за матч в среднем.