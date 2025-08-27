«Альба» подписала 23-летнего американского форварда Джевана Робертса
Джеван Робертс присоединился к «Альбе».
Немецкий клуб подписал 23-летнего форварда (203 см), завершившего выступление в студенческом баскетболе.
Робертс отыграл 5 лет в NCAA за «Хьюстон». В прошедшем чемпионате он набирал 10,6 очка, 6,5 подбора, 1,8 передачи и 1 перехват за матч в среднем.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3644 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Альбы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости