Гога Битадзе: «Счастлив в НБА, но там всегда кто-то пытается занять твое место»

Гога Битадзе рассказал о своих планах.

У центрового еще 2 года по контракту с «Орландо». Битадзе отыграл 70 матчей в прошлом сезоне, 42 из них в стартовом составе. На его счету 7,2 очка, 6,6 подбора и 1,4 блок-шота за 20,4 минуты в среднем.

«Был совсем пацаном, когда меня взяли на драфте, провел несколько тяжелых сезонов в «Индиане», и это сформировало мой характер. Помогло стать лучше как человеку и игроку. Двигаюсь вперед постепенно.

Мне нравится европейский баскетбол. НБА – другая лига, на более высоком уровне. Если вернусь в Европу, то буду рад, но я счастлив и в НБА сейчас.

В НБА каждый год выбирают 60 новых игроков, всегда нужно рваться в стартовый состав, стараться показывать свой лучший баскетбол и помогать побеждать. Не знаю, насколько я добился этого, посмотрим. Всегда кто-то пытается занять свое место.

Не знаю, обращались ли ко мне с предложениями из Евролиги», – поделился грузинский «большой».