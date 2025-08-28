18 очков Нуркича помогли сборной Боснии и Герцеговины разгромить Кипр

Ключом к победе боснийцев стали 23 передачи и доминирование под щитами.

Игра оставалась конкурентной лишь в стартовые минуты. Уже во второй четверти боснийцы совершили решающий рывок 15:2, который позволил им уйти в отрыв и больше не упускать инициативу.

Кипр попытался вернуться в третьей четверти, сократив отставание до 14 очков, однако точные трехочковые боснийцев окончательно убили интригу.

Юсуф Нуркич, как и ожидалось, стал лидером сборной Боснии и Герцеговины, набрав 18 очков и сделав 6 подборов.

У сборной Кипра самым результативным игроком стал Константинос Симицис, записавший на свой счет 22 очка.