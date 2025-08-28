Стеф Карри открывает бурбон-бар в Сан-Франциско

Стеф Карри начинает новый бизнес.

Звездный разыгрывающий открывает бурбон-бар «Eighth Rule» в сотрудничестве с сетью стейкхаусов от шеф-повара Майкла Мины. Новый ресторан и бар будут расположены рядом в отеле Westin St. Francis.

Название бара обыгрывает семь официальных правил производства бурбона. Карри запустил свою марку Gentleman’s Cut в 2023 году.