Стеф Карри открывает бурбон-бар в Сан-Франциско
Стеф Карри начинает новый бизнес.
Звездный разыгрывающий открывает бурбон-бар «Eighth Rule» в сотрудничестве с сетью стейкхаусов от шеф-повара Майкла Мины. Новый ресторан и бар будут расположены рядом в отеле Westin St. Francis.
Название бара обыгрывает семь официальных правил производства бурбона. Карри запустил свою марку Gentleman’s Cut в 2023 году.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости