Джеймс Уорти о форме Луки Дончича: «Игроки часто приходят к правильному образу мыслей к 25-26 годам. Хорошо, что он не исключение»

Джеймс Уорти одобрил межсезонье Луки Дончича.

«Видел его тело. Не видел самих тренировок, но такое случается. Многие игроки приходят к правильному образу мыслей в 25-26 лет, с ним то же самое. Хорошо, что он все правильно понимает и знает, что нужно делать, чтобы оставаться на площадке.

Было важно, что он подписал продление, потому что это правильно настроило его партнеров. Обозначило, что «Лейкерс » нацелены на длительную перспективу. Это ключевой момент. Надеюсь, что игроки будут рады играть с ним, потому что он динамичный игрок и распасовщик. Уже доказал это на практике.

Ему 27 лет, топливный бак полон, ситуация отличная», – заключил легендарный баскетболист.