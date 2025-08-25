  • Спортс
Джеймс Уорти о форме Луки Дончича: «Игроки часто приходят к правильному образу мыслей к 25-26 годам. Хорошо, что он не исключение»

Джеймс Уорти одобрил межсезонье Луки Дончича.

«Видел его тело. Не видел самих тренировок, но такое случается. Многие игроки приходят к правильному образу мыслей в 25-26 лет, с ним то же самое. Хорошо, что он все правильно понимает и знает, что нужно делать, чтобы оставаться на площадке.

Было важно, что он подписал продление, потому что это правильно настроило его партнеров. Обозначило, что «Лейкерс» нацелены на длительную перспективу. Это ключевой момент. Надеюсь, что игроки будут рады играть с ним, потому что он динамичный игрок и распасовщик. Уже доказал это на практике.

Ему 27 лет, топливный бак полон, ситуация отличная», – заключил легендарный баскетболист.

