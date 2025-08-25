Энтони Коуэн перешел из «Вулвз» в «Мерсин»

«Мерсин» подписал Энтони Коуэна.

27-летний американский разыгрывающий (183 см) присоединился к турецкому клубу.

После 4 лет в NCAA защитник провел 1 сезон в G-лиге, после чего перебрался в Европу, где сначала выступал в Греции, а потом отыграл год в литовских «Вулвз».

Коуэн набирал 16,3 очка, 6 передач, 2,3 подбора и 1,3 перехвата в среднем в Еврокубке.

В составе турецкой команды защитник будет играть в Лиге чемпионов.