Терэнс Мэнн о переходе в «Бруклин»: «Я на пике формы, готов показать себя за пределами ограниченной роли»

Теренс Мэнн поделился ожиданиями от сезона в «Нетс».

28-летний защитник перешел в команду в результате обмена Кристапса Порзингиса. Прошлый сезон игрок заканчивал в «Хоукс», впервые оказавшись за пределами «Клипперс», которые выбрали его под 48-м номером на драфте-2019.

«Обмен не стал для меня сюрпризом. Но играть в такой атмосфере будет невероятно. Что-то новое. Я теперь один из самых возрастных игроков в команде. Хочу стать лидером и показать парням, как нужно побеждать.

Провел много времени с нашей молодежью этим летом. Они голодны до побед, хотят учиться баскетболу. Будет очень здорово. Меня вдохновляет этот вызов, кажется, что такие обязанности мне подходят.

Я вышел на пик формы в своей карьере, готов показать миру, на что я способен за пределами ограниченной роли, которая мне доставалась эти шесть лет», – заявил Мэнн.

Мэнн набирал 7,7 очка, 3 подбора и 1,8 передачи за 21,1 минуты в среднем в прошедшем сезоне.