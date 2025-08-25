Кристиан Кулламяэ и Хенри Дрелл – в итоговом составе сборной Эстонии на Евробаскет-2025
Эстония объявила состав национальной команды.
Сборная Эстонии на Евробаскет-2025:
Хенри Дрелл
Крегор Хермет «Калев»
Маттиас Тасс «Легия»
Янари Йыэсаар «Дзики»
Микк Юркатам «Авеллино»
Артур Конончук «Ольденбург» (Германия)
Каспар Трейер «Наполи»
Кристиан Кулламяэ «Литкабелис»
Сандер Райесте
Йоонас Рийсмаа «Канту»
Мярт Розенталь «Калев»
Сийм-Сандер Вене «Сталь»
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ФИБА Евробаскет
