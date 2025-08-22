Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»
Лэрри Нэнс прокомментировал свое межсезонье.
32-летний форвард вернулся в «Кливленд». Баскетболист в первый раз оказался на рынке свободных агентов.
«Очень не понравилось. Никакого удовольствия. Предпочитаю иметь работу. В каждом клубе мне очень нравилось быть частью программы и сообщества. Всегда вкладывался в это взаимодействие.
Так что неопределенность в будущем месте продолжения карьеры меня угнетала, не было никакого ощущения контроля.
Но закончилось все замечательно», – поделился баскетболист.
Нэнс играл за «Кавальерс» с 2017 по 2021 год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ESPN Podcasts
