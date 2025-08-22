0

Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»

Лэрри Нэнс прокомментировал свое межсезонье.

32-летний форвард вернулся в «Кливленд». Баскетболист в первый раз оказался на рынке свободных агентов.

«Очень не понравилось. Никакого удовольствия. Предпочитаю иметь работу. В каждом клубе мне очень нравилось быть частью программы и сообщества. Всегда вкладывался в это взаимодействие.

Так что неопределенность в будущем месте продолжения карьеры меня угнетала, не было никакого ощущения контроля.

Но закончилось все замечательно», – поделился баскетболист.

Нэнс играл за «Кавальерс» с 2017 по 2021 год.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ESPN Podcasts
logoКливленд
logoНБА
logoЛэрри Нэнс-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
4721 августа, 05:30
Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»
2720 августа, 14:41
Эли Келл-Абрамс – новый главный тренер фарм-клуба «Кливленда»
16 августа, 16:05
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
вчера, 21:02
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
1вчера, 20:20
Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
5вчера, 20:05
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
1вчера, 19:55
«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
1вчера, 19:23
Товарищеские матчи. Эстония уступила Великобритании, Греция без Янниса Адетокумбо справилась с Италией
вчера, 19:11
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»
вчера, 18:55
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
9вчера, 18:15
Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
вчера, 17:35
«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»
2вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
вчера, 20:59
Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
вчера, 19:54Фото
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
вчера, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1вчера, 18:27
Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
вчера, 15:45
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
вчера, 14:20
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
вчера, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
вчера, 13:40Фото
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
вчера, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1вчера, 10:57