Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»

Лэрри Нэнс прокомментировал свое межсезонье.

32-летний форвард вернулся в «Кливленд ». Баскетболист в первый раз оказался на рынке свободных агентов.

«Очень не понравилось. Никакого удовольствия. Предпочитаю иметь работу. В каждом клубе мне очень нравилось быть частью программы и сообщества. Всегда вкладывался в это взаимодействие.

Так что неопределенность в будущем месте продолжения карьеры меня угнетала, не было никакого ощущения контроля.

Но закончилось все замечательно», – поделился баскетболист.

Нэнс играл за «Кавальерс» с 2017 по 2021 год.