Мохамед Диавара является одним из главных претендентов на место на двустороннем контракте в составе «Никс»

«Нью-Йорк» близок к подписанию Мохамеда Диавара.

20-летний форвард (206 см, 51-й драфт-пик-2025) расстался с «Шоле» и переехал в США, чтобы попробовать пробиться в НБА.

The Athletic подтверждает намерение «Никс» предложить баскетболисту двустороннее соглашение, которое позволит ему принимать участие в матчах основного состава, выступая в лиге развития.

Диавара набирал 6,1 очка, 3,2 подбора и 1,4 передачи за 19,7 минуты в среднем в прошедшем чемпионате Франции и хорошо показал себя в Летней лиге НБА.