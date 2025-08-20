Американский защитник Ви Джей Кинг присоединился к «Бурсаспору»
Турецкий «Бурсаспор» подписал Ви Джей Кинга.
Защитник считался 5-звездочным проспектом перед NCAA и выступал в сборных США U16 и U17. После 3 лет в студенческом баскетболе Кинг не был выбран на драфте-2019 НБА и три года пытался прорваться в турнир через G-лигу.
В 2022 году Кинг перебрался в Европу и поиграл в Англии и Германии. Прошлый сезон защитник провел во втором дивизионе итальянского чемпионата, набирая 13,8 очка, 5 подборов и 1,2 перехвата в среднем в «Пезаро».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1505 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бурсаспора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости