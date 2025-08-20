Американский защитник Ви Джей Кинг присоединился к «Бурсаспору»

Турецкий «Бурсаспор» подписал Ви Джей Кинга.

Защитник считался 5-звездочным проспектом перед NCAA и выступал в сборных США U16 и U17. После 3 лет в студенческом баскетболе Кинг не был выбран на драфте-2019 НБА и три года пытался прорваться в турнир через G-лигу.

В 2022 году Кинг перебрался в Европу и поиграл в Англии и Германии. Прошлый сезон защитник провел во втором дивизионе итальянского чемпионата, набирая 13,8 очка, 5 подборов и 1,2 перехвата в среднем в «Пезаро».