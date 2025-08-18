Фото
Джейлин Гэллоуэй стал MVP чемпионата Азии

ФИБА назвала лучших баскетболистов азиатского чемпионата.

Награда MVP турнира досталась 22-летнему австралийскому «вингу» Джейлину Гэллоуэю. Игрок набирал 14,2 очка (66,7% трехочковых), 3,2 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата в среднем и закончил победный финальный матч с 23 очками при 6 точных из 10 попыток из-за дуги.

Гэллоуэй попал в первую символическую пятерку чемпионата. В нее также вошли защитник Джек Маквей (Австралия), «большие» Ху Цзиньцю и Цзюньцзе Ван (Китай) и разыгрывающий Сина Вахиди (Иран).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Ху Цзиньцю
logoсборная Китая
Чемпионат Азии
Джек Маквей
logoсборная Австралии
