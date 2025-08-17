Фото
2

«Дело не в везении. И не в таланте. Только работа!» Рэй Аллен выложил фото со всеми своими джерси

Член Зала славы оставил ностальгическое и мотивирующее сообщение.

«Каждая майка – это история. За каждой – операции, победы, поражения, ночные тренировки, череды проигрышей и побед, переходы из команды в команду, партнеры, тренеры, друзья и целые города. Когда я смотрю на джерси, в которых играл, то думаю: «Ну и приключение это было».

Правда в том, что ничего не давалось просто. Были хейтеры тогда, есть хейтеры и сейчас. Но ничто из этого не имело значения – потому что я пахал. И в этом весь секрет: когда ты выкладываешься по полной, слова других уже не важны. Важно лишь то, что ты приходил и делал дело – не только для себя, но и для команды. Каждый день!

В жизни всегда есть борьба. Именно трудности делают нас сильнее. Однажды ты оглянешься назад и поймешь, через что тебе пришлось пройти. Вот тогда нахлынут эмоции. Вот тогда придет гордость. Никто не сможет стереть тот след, который ты оставил в игре и в сердцах людей, болевших за тебя.

Да, всегда есть на что пожаловаться. Но те, кто предпочитает действовать, идут вперед и не позволяют трудностям встать у них на пути. Хватит ныть. Хватит оправдываться. На улице слишком жарко? В зале слишком холодно? Тренировка слишком рано? Неважно. Просто делай. Приходи. Выкладывайся. Потому что если ты по-настоящему посвятишь себя делу, то однажды оглянешься на пройденный путь со слезами на глазах и гордостью в сердце. Это принесет тебе больше радости и удовлетворения, чем ты можешь представить.

Дело не в везении. И не в таланте. Только работа!», – написал Аллен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Рэя Аллена
logoРэй Аллен
logoНБА
