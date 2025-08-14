1

Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»

Кевин Гарнетт признался, что гордится успехом Янниса Адетокумбо в НБА.

«Кажется, я был тогда в «Миннесоте». У нас была предсезонная игра против «Милуоки», и я сразу понял, насколько он похож на Брюса Ли. 

Он выглядел невероятно рельефным. Он выглядел необычно. У него была прямая осанка. Он выглядел потрясающе. Когда я это увидел, это было мое первое с ним взаимодействие.

Потом, очевидно, в следующем году я завершил карьеру, мне позвонил Джейсон Кидд и спросил, могу ли я приехать и поработать с Яннисом. Яннис сам попросил о сотрудничестве.

Я горжусь им. Я чувствую себя отцом. Понимаете, о чем я? Когда я смотрю на него, я горжусь. Я счастлив, что он счастлив», – признался чемпион НБА 2008 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Milwaukee Bucks
