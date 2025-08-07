Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»

Клемен Препелич отметил изменения в характере Луки Дончича.

«Я заметил это уже на первой тренировке. Он говорит гораздо больше, чем раньше. Он берет на себя роль лица клуба – как в НБА, так и здесь. Его слова имеют вес.

Он крайне мотивирован тем, что он в форме сборной Словении – такого больше нигде не увидишь. Уже видны признаки нового Луки. Вероятно, этого от него ждут и в «Лейкерс». Теперь он лидер. Его голос имеет решающее значение», – рассказал защитник сборной Словении.