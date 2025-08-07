Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»

Урош Трифунович стал игроком «Маккаби Тель-Авив».

Израильский клуб объявил о подписании контракта на два года с защитником сборной Сербии.

Трифунович (24 года, 199 см) перешел в «Маккаби» из турецкого «Тофаша», за который он провел успешный сезон-2024/25. Сербский защитник в среднем набирал 11,3 очка, делал 2,3 подбора и 1,4 передачи в 32 матчах турецкой лиги.