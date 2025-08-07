  • Спортс
  «Кто у нас еще есть? Не знаю». Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Бадди Хилда
«Кто у нас еще есть? Не знаю». Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Бадди Хилда

Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Карри, Грина и Хилда.

«В этом сезоне я снова буду хорош. Робин. В этом году он будет грабить этих ублюдков. Бэтмен будет делать свое дело. Дрэймонд Грин – это Бэтмобиль. Он будет доставлять нас туда, куда нам нужно. Он делает всего понемногу. Стреляет. Когда стреляют в нас, он делает кувырок и прикрывает нас.

Кто у нас еще есть? Не знаю. «Голден Стэйт». Мы на подходе. Уверяю вас.

Бадди тоже был здесь, в Китае. Понятия не имею, зачем. Но его здесь любят», – сказал форвард «Уорриорз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Gardas в соцсети X
