«Кто у нас еще есть? Не знаю». Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Бадди Хилда
Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Карри, Грина и Хилда.
«В этом сезоне я снова буду хорош. Робин. В этом году он будет грабить этих ублюдков. Бэтмен будет делать свое дело. Дрэймонд Грин – это Бэтмобиль. Он будет доставлять нас туда, куда нам нужно. Он делает всего понемногу. Стреляет. Когда стреляют в нас, он делает кувырок и прикрывает нас.
Кто у нас еще есть? Не знаю. «Голден Стэйт». Мы на подходе. Уверяю вас.
Бадди тоже был здесь, в Китае. Понятия не имею, зачем. Но его здесь любят», – сказал форвард «Уорриорз».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Gardas в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости