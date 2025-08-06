8

Александр Савков стал игроком «Сарагосы»

Александр Савков продолжит карьеру в «Сарагосе».

Испанский клуб объявил о подписании соглашения с российским форвардом (20 лет, 197 см).

Савков является воспитанником «Басконии». В прошлом сезоне россиянин был отправлен в аренду в «Клавихо», выступающий в третьем испанском дивизионе. В составе «Клавихо» он набирал в среднем 8,3 очка и делал 3,7 подбора за 21,3 минуты.

Александр – брат Павла Савкова (МБА-МАИ) и сын бывшего профессионального баскетболиста Алексея Савкова.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Сарагосы»
