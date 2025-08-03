Андрей Кириленко: «В этом году для национальных команд получилось насыщенное лето»
Андрей Кириленко отметил, что это лето для сборных России было очень насыщенным.
«Мы рады, что в этом году для национальных команд, включая мужские и женские резервные сборные, получилось такое насыщенное лето. У нас было более 30 игр с разными странами: Венгрией, Турцией, Сербией, Словенией, Швейцарией, Арменией, Ираном, нашими постоянными партнерами – Белоруссией.
Продолжаем получать этот опыт после хорошего спарринга с Ираном в Химках и используем возможность поиграть на выезде с египетской командой», – сказал президент РФБ.
Сборная России 3 и 5 августа проведет два товарищеских матча в Египте с национальной командой этой страны.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости