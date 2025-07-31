Сын Дарвина Хэма присоединится к тренерскому штабу «Сакраменто»

Ди Джей Хэм станет тренером «Сакраменто».

«Кингз» назначат Ди Джей Хэма на должность руководителя отдела развития игроков, сообщает HoopsHype со ссылкой на источники в лиге.

Ди Джей Хэм, сын ассистента главного тренера «Милуоки» Дарвина Хэма , до недавнего времени работал тренером по развитию игроков и ассистентом видеокоординатора в «Кливленде».