Сын Дарвина Хэма присоединится к тренерскому штабу «Сакраменто»
Ди Джей Хэм станет тренером «Сакраменто».
«Кингз» назначат Ди Джей Хэма на должность руководителя отдела развития игроков, сообщает HoopsHype со ссылкой на источники в лиге.
Ди Джей Хэм, сын ассистента главного тренера «Милуоки» Дарвина Хэма, до недавнего времени работал тренером по развитию игроков и ассистентом видеокоординатора в «Кливленде».
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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