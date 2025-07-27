Сэм Митчелл: «Джонатану Куминге так и не удалось сформировать собственную идентичность»

Сэм Митчелл упрекнул «Голден Стэйт» за провал в развитии Джонатана Куминги.

«Джонатану Куминге так и не удалось сформировать собственную идентичность, у него не было возможности проявить себя, чтобы люди могли понять, какой он игрок. Он мне симпатичен, но я до сих пор не могу точно сказать, в каком именно амплуа он хорош.

Думаю, у него есть все шансы стать очень хорошим баскетболистом, но пока это трудно понять из-за нестабильного игрового времени», – сказал бывший игрок и тренер НБА .