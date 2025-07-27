«Чикаго» продлил контракт с Билли Донованом

Билли Донован продолжит руководить «Чикаго».

Главный тренер «Буллс» Билли Донован подписал долгосрочное продление контракта с клубом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Чикаго » и Донован начали переговоры в конце прошлого сезона и продолжили обсуждение на этой неделе.

Сезон-2025/26 станет для 60-летнего специалиста шестым на посту главного тренера «Буллс». На его счету 800 матчей в лиге с результатом 438-362 (54,8%). Ранее он руководил «Оклахомой» с 2015 по 2020 год.