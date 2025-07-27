«Чикаго» продлил контракт с Билли Донованом
Билли Донован продолжит руководить «Чикаго».
Главный тренер «Буллс» Билли Донован подписал долгосрочное продление контракта с клубом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Чикаго» и Донован начали переговоры в конце прошлого сезона и продолжили обсуждение на этой неделе.
Сезон-2025/26 станет для 60-летнего специалиста шестым на посту главного тренера «Буллс». На его счету 800 матчей в лиге с результатом 438-362 (54,8%). Ранее он руководил «Оклахомой» с 2015 по 2020 год.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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