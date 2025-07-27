Кэм Томас удалил все посты, связанные с «Бруклином», и опубликовал фотографии с тренировки
Кэм Томас очистил свой Instagram от фотографий с «Нетс».
23-летний атакующий защитник удалил все публикации, связанные с «Бруклином», со своей страницы в Instagram, и опубликовал новые фотографии с тренировки.
Томас является ограниченно свободным агентом и рассчитывает заключить четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов, однако «Нетс» предложили только двухлетний контракт на 28 миллионов с опцией команды.
В прошлом сезоне Томас сыграл за «Бруклин» 25 матчей, набирая в среднем 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи при 43,8% попаданий с игры и 34,9% с трехочковой дистанции.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница NetsKingdom в соцсети X
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