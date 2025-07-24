«Тенерифе» подписал Рокаса Гедрайтиса

Рокас Гедрайтис перешел в «Тенерифе».

32-летний литовский защитник (201 см) набирал 4,8 очка и 2 подбора за 15,6 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги за «Црвену Звезду ».

Гедрайтис провел 2 сезона в сербском клубе, но разорвал контракт по соглашению сторон и отправился в Испанию.

Защитник будет выступать в национальном чемпионате и в Лиге чемпионов.