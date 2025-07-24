Менеджер «Кливленда»: «Очень воодушевлены Тайризом Проктором. Огромный потенциал для второго раунда драфта»

«Кливленд» доволен своим межсезоньем.

«Тяжело быть командой за вторым налоговым порогом, но мы сумели добавить таланта составу.

Рады, что сохранили Сэма Меррилла. Его броски для нас очень важны.

Лонзо Болл нам очень сильно поможет. Он дает нам габариты и защиту в задней линии. Рассчитываем и на его розыгрыш.

Лэрри Нэнс укрепит переднюю линию. Его позиционная универсальность облегчит ротацию Эвана Мобли и Джарретта Аллена.

Очень воодушевлены Тайризом Проктором. Огромный потенциал для второго раунда драфта (17,3 очка, 3 подбора, 3,8 передачи и 1,5 перехвата в Летней лиге)», – сообщил менеджер «Кавальерс».

«Игра Нэйкуана Томлина радует. Мы видели это и в лиге развития. Он может получить стабильное место в ротации в этом году (19,6 очка, 8,2 подбора, 3,4 передачи, 2 перехвата в Летней лиге)», – заявил тренер команды.